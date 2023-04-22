Наумов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

«Будет очень напряженная, тяжелая игра. Я думаю, ЦСКА так просто не обыграть. Армейцы сейчас настроены на победу, очень хотят попасть в тройку, а, может быть, занять и второе место. Поэтому, повторюсь, будет напряженно, и много голов во встрече я не жду.

Тут не нужна дополнительная мотивация, это дерби. Конечно, у «Локомотива» такой конкретной цели на сезон нет, ну восьмое место, седьмое в лучшем случае, они займут. Но спортивная мотивация все равно остается, потому что это встреча московских команд, в которых традиционно есть «напряженка», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.