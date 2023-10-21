Наумов: «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча московского клуба против «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Я думаю, преимущество «Локомотива» перед этим матчем в том, что команда на подъеме, настроение у них должно быть получше. Плюс — более-менее стабилизировался состав. Да и ведущие игроки вроде Карпукаса и Глушенкова не были задействованы в сборной, вроде бы, сейчас в порядке. А вот «Динамо» последние игры как-то неважно выглядит. Потерял форму Фомин, что очень влияет на игру команды, Тюкавин тоже немного потерялся. Думаю, Личка будет пытаться что-то изменить в составе. Полагаю, «Локо» выиграет со счетом 2:1, — говорит Наумов.

Мотивация есть только в том, чтобы занять призовое место. Я не думаю, что «Зенит» кому-то уступит «золото», даже если он сейчас где-то чуть ниже. Все равно в итоге «Зенит» будет первым. И сейчас принципиально не то, пропустил ли «Локо» именно сейчас «Зенит» вперед себя. А принципиально — каждый матч максимально стараться выигрывать. А кто там тебя обгонит — уже десятый вопрос. Если «Локомотив» будет всех обыгрывать, его никто не обгонит. Хотя, повторюсь, «Зенит» свои спады преодолеет, и на длинной дистанции будет более стабилен, чем любая другая команда», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.