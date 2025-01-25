Наумов: «В «Локомотиве» сейчас два равнозначных вратаря — Митрюшкин и Лантратов»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о вратарской позиции железнодорожников.

«Митрюшкин — не хуже Лантратова. Что Антон и доказал своей игрой в Кубке России. Мне кажется, уже сегодня можно говорить, что в «Локомотиве» сейчас два равнозначных вратаря. А третью позицию пусть занимает кто-то из молодых голкиперов. Такого комплекта вполне достаточно. Селихов и Помазун абсолютно не усилят вратарскую позицию «Локомотива». Не думаю, что их вообще стоит брать», — цитирует Наумова Legalbet.ru.

В этом сезоне 28-летний Илья Помазун не провел ни одного матча за ЦСКА. 21 января стало известно, что голкипер может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

30-летний Александр Селихов расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному соглашению сторон в январе 2025 года. Ранее сообщалось, что вратарь может перейти в «Химки». В текущем сезоне футболист провел 8 матчей за красно-белых в Кубке России.