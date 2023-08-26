Наумов предложил «Локомотиву» подписать Беляева

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предложил железнодорожникам подписать центрального защитника «Ленинградца» Максима Беляева.

«Есть ли вопросы к селекции «Локомотива» и отсутствию трансферов? Да, но, думаю, все упирается в финансы. Чтобы купить, надо кого-то продавать. Очень трудно найти игрока основы за маленькие деньги, нужно платить, но сейчас вряд ли будут выделять какие-то деньги на покупку футболистов, ведь до этого немцы накаруселили. У «Локомотива неплохой состав, но опасная зона — центр защиты. Тут нужно было подумать о недорогих игроках или бесплатных, поискать можно. У меня на слуху Максим Беляев. Я посмотрел, как он играет за «Ленинградец» в Первой лиге, очень прилично смотрится. Это бесплатный игрок, большую зарплату не попросит, он — москвич. Его можно было взять и попробовать, он был бы не хуже Фассона, никак не хуже», — приводит слова Наумова Legalbet.

31-летний Беляев выступал за «Локомотив» с 2009 по 2015 год.

После пяти туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).

27 августа московский клуб встретится с «Сочи» в рамках 6-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.