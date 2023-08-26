Наумов предложил «Локомотиву» подписать Беляева

Сегодня, 14:07
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов предложил железнодорожникам подписать центрального защитника «Ленинградца» Максима Беляева.
«Есть ли вопросы к селекции «Локомотива» и отсутствию трансферов? Да, но, думаю, все упирается в финансы. Чтобы купить, надо кого-то продавать. Очень трудно найти игрока основы за маленькие деньги, нужно платить, но сейчас вряд ли будут выделять какие-то деньги на покупку футболистов, ведь до этого немцы накаруселили. У «Локомотива неплохой состав, но опасная зона — центр защиты. Тут нужно было подумать о недорогих игроках или бесплатных, поискать можно. У меня на слуху Максим Беляев. Я посмотрел, как он играет за «Ленинградец» в Первой лиге, очень прилично смотрится. Это бесплатный игрок, большую зарплату не попросит, он — москвич. Его можно было взять и попробовать, он был бы не хуже Фассона, никак не хуже», — приводит слова Наумова Legalbet.
31-летний Беляев выступал за «Локомотив» с 2009 по 2015 год.
После пяти туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).
27 августа московский клуб встретится с «Сочи» в рамках 6-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -