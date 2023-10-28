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28 октября, 23:19

Наумов: «Игроки «Локомотива» выходят на поле, будто еще не проснулись»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении железнодорожников от «Ростова» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Вообще я рассчитывал на то, что «Локомотив» должен был выиграть. Это несмотря на то, что «Ростов» добился успеха в матче с «Ахматом». Я думал, что сейчас «Локомотив» не плохо играет, и Дзюба раздражитель для Карпина. Эта беда «Локомотива» проявляется из матча в матч, они выходят на поле, будто еще не проснулись. Вот только их разбудили, футболисты выходят на поле. Этот быстрый гол на третьей минуте повлиял на игру. «Ростов» может как угодно, играть, хотя и у «Локо» было много моментов, могли сравнивать и даже выигрывать», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 баллами. 5 ноября железнодорожники сыграют против «Спартака».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11257298-naumov-ozhidal-pobedu-lokomotiva-dumal-komanda-neploho-igraet-a-dzyuba-razdrazhitel-dlya-karpina.html
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Николай Наумов
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