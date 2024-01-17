Наумов призвал Антона Миранчука не хвататься за соломинку

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука в турецкий «Бешикташ».

«Думаю, хвататься ему за это не стоит. Не нужно говорить, что надо хвататься за соломинку, он не утопающий. А рассмотреть вариант — почему бы нет. Дело в том, что сейчас осуждать наших футболистов за то, что они рвутся играть за рубеж, не стоит, потому что они все-таки хотят развивать карьеру. А в условиях изоляции России это крайне сложно. И есть предложения, чтобы выступать за границей, чтобы потом принимать участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Поэтому, наверное, Антона понять можно», — приводит слова Наумова «Газете.Ru».

По данным турецкого издания Sabah, 28-летний россиянин отказался продлевать соглашение с железнодорожниками.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.