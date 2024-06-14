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Сегодня, 16:54

Наумов: «Переезд в Петербург — это большой риск для Глушенкова»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нападающему железнодорожников Максиму Глушенкову не стоит переходить в «Зенит».

«В такой ситуации футболисту надо делать выбор. Либо выбираешь большую зарплату и возможные титулы, либо выбираешь играть. Потому что ту игровую практику, которая была у Глушенкова в «Локомотиве», он, конечно, в «Зените» не получит. Есть вероятность, что он вообще там не заиграет. Думаю, что для Максима переезд в Петербург — это большой риск. Риск потери игрового времени, а вместе с ним тонуса, формы и качества. Поэтому считаю, что для Глушенкова это не очень хороший выбор. Я бы на его месте так не делал», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Источник: Vprognoze
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Николай Наумов
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