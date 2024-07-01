Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:04

Наумов — об уходе Миранчука: «Руководители клуба совсем не заинтересованы в том, чтобы «Локомотив» чего-то добился»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре «СЭ» прокомментировал уход Антона Миранчука из железнодорожного клуба.

«Как можно относиться к этому решению? Конечно, отрицательно. Это касается и Рифата Жемалетдинова, и многих других, которые ушли из команды. Миранчук — свой воспитанник. Надо было договариваться о продлении контракта. Однажды уже был случай, когда Антон хотел уйти вместе с братом. Тогда все решилось, потому что руководители были заинтересованы в нем. А сейчас, видимо, руководители клуба во главе с Леонченко совсем не заинтересованы в том, чтобы «Локомотив» чего-то добился в новом сезоне», — сказал Наумов «СЭ».

28-летний футболист попал в академию железнодорожников в 2011 году. Через год он дебютировал в молодежном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Обсудить
Читайте также
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Локомотив» попрощался с Антоном Миранчуком: «МиранчуХ-Чух-Чух»
Булыкин — об уходе Миранчука: «Шансов на переезд в Европу немного»
Семин — об уходе Миранчука: «Это потеря. Антон верой и правдой служил «Локомотиву»
Агент Миранчука рассказал, где полузащитник продолжит карьеру
Хомуха: «Соболев не сильнее Сергеева, а Кордобы помог бы «Зениту»
«Краснодар» не намерен продавать Кордобу конкурентам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Локомотив» попрощался с Антоном Миранчуком: «МиранчуХ-Чух-Чух»