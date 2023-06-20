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Сегодня, 21:27

Наумов прокомментировал уход Мележикова из «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора «Спартака».

«Во-первых, он великолепно знает всю футбольную структуру, он грамотный управленец, его очень уважают подчиненные и коллеги. Недавно я был у него на юбилее, слышал, как о нем все там очень хорошо отзывались. И я не вижу видимых причин, почему его сейчас нужно менять.

Клуб довольно успешный, приятно посмотреть, в каком состоянии поле, как налажена работа с болельщиками, посещаемость начала увеличиваться. Все вроде нормально. Но нет... Надо поменять генерального директора. Может быть, кого-то в это кресло просто нужно посадить», – сказал Наумов.

20 июня «Спартак» объявил о том, что Евгений Мележиков покинул «Спартак» по соглашению сторон. Пост генерального директора красно-белых занял Олег Малышев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-zamena-melezhikova-budet-bol-shoj-oshibkoj-spartaka-no-vozmozhno-v-e-to-kreslo-nado-kogo-to-posadit/
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
0
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