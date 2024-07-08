Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:46

Наумов: «Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» — неплохой вариант»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника московской команды Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Он парень опытный. Уже созрел для игры в европейском чемпионате. Если он хочет попробовать что-то новое, то это надо только приветствовать. Я предполагал, что Баринов уйдет. Не случайно же «Локомотив» подписал Тимофеева. Это замена Баринову, хоть и не равноценная. Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» — неплохой вариант. Другой вопрос, что для «Локомотива» это большой минус. Видно, что они потеряли лучших футболистов», — сказал Наумов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

«Локомотив» в чемпионате России-2024 занял 4-е место. В летнее трансферное окно из клуба уже ушли Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.

Артем Тимофеев
Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Обсудить
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?
Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, кто в команде помогает ему учить русский язык
Зделар: «Красич и Тошич сто процентов усилили бы ЦСКА сейчас»
Николич — о победе ЦСКА в Братском кубке: «Видно, что игроки еще тяжеловаты»
Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, когда Мендес вернется в расположение команды
Силкин: «Чтобы достичь результата, «Динамо» нужно начать сезон с трех побед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Баринов: «Поеду в «Алавес» либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую. Но не в два раза»