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Сегодня, 19:43

Наумов — о возможной отставке Осинькина: «Хотел бы видеть в «Крыльях Советов» молодого российского тренера»

Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» высказался о возможной отставке с поста главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Такова тренерская судьба: нет результата — его убирают из команды. Мы уже привыкли к этому, так и должно быть. Если нет результата, то нужно менять руководителя или тренера, но я не думаю, что Осинькин будет без работы. Он востребованный специалист, неплохой тренер. Да, что-то в «Крыльях» сейчас не складывается, а руководители, видимо, посчитали, что им необходима смена тренера», — сказал Наумов «СЭ».

Экс-президент «Локомотива» также ответил на вопрос о возможном назначении Сергея Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов».

«Игнашевич — перспективный тренер. Знаете, я бы хотел видеть любого молодого российского тренера. Ни в коем случае не нужно привлекать иностранцев. Тут «Оренбург» убрал Деограсию и вновь хочет иностранца, но это не выход. Им нужно много времени, у них будут большие запросы. Если Игнашевич придет в «Крылья», то это будет хорошим вариантом. Есть же Юран еще», — добавил Наумов.

«Крылья Советов» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги уступили на выезде московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. Сообщалось, что после этого матча Игорь Осинькин будет отправлен в отставку с поста главного тренера самарского клуба, а его место займет Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

Даниил Нахлесткин

ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Николай Наумов

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