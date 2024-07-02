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Сегодня, 11:17

Наумов: «С таким составом «Локомотиву» не стоит рассчитывать даже на пятое место в РПЛ»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем железнодорожников после ухода Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Максима Глушенкова из команды.

«Я думаю, что «Локомотив» будет в середине таблицы. В пятерку они не войдут. У команды всего 17 человек в заявке. А еще неизвестно, уйдут ли Баринов, Тикнизян. Если они покинут «Локомотив», то в команде вообще никого не останется. С таким составом красно-зеленым не стоит рассчитывать даже на пятое место в РПЛ», — сказал Наумов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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