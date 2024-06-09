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Сегодня, 12:12

Наумов рассказал, что думает о желании «Локомотива» купить форварда «Зенита» Сергеева

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о составе железнодорожников.

«Из всех вариантов, которые сейчас рассматривает «Локомотив» на позицию форварда, меня больше всего привлекает Сергеев. Если судить по тому, как он показывал себя в тех же «Крыльях Советов», то мне кажется, что в «Локомотиве» он сможет проявить себя ещё лучше.

В «Зените» он все-таки не получает достаточное количество игровой практики, которое заслуживает футболист такого уровня. Полагаю, Сергеев хорошо подойдёт под тактику Галактионова", — цитирует Наумова Legalbet.

В завершившемся сезоне Сергеев провел 39 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/naumov-sergeev-mozhet-po-novomu-raskritsya-v-lokomotive/
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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