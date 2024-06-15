Наумов рассказал, за счет кого «Локомотив» может восполнить потерю Глушенкова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил ситуацию в линии нападения московской команды в связи с возможным переходом форварда Максима Глушенкова в «Зенит».

«Потеря Глушенкова для «Локомотива» очень серьезная. Восполнить ее крайне сложно, практически невозможно. Тем более, что летнее межсезонье очень короткое. Заменить такого игрока, который находился на подъеме и отлично вписался в команду, будет очень непросто. Даже не представляю, за счет кого железнодорожники смогут восполнить потерю Максима. Остается только надеяться, что прибавит Сарвели и заиграет Салтыков. Расчет может быть лишь на это», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.