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Сегодня, 15:51

Наумов считает, что быть в пятерке для «Локомотива» в этом году — нормально

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Я предполагал, что именно так и должно быть, так и случилось — «Локомотив» сыграл компактно, от обороны, никуда не лез, пытался использовать свои шансы, которые были. Поэтому ничья — хороший для «Локомотива» результат. Не случайно они радовались после игры, потому что они играли уже на жилах, на последнем издыхании. Мне только судейство не понравилось — безалаберный судья. Там, где надо свистеть, не свистел, а где не надо, наоборот. Когда все начиналось, мы говорили о том, что команда новая, молодая и быть в пятерке нормально. При этом я считаю, что быть в пятерке для этого «Локо» в этом году — нормально. А вот на следующий год можно готовить команду для борьбы за более высокие места, может быть, даже за чемпионство», — сказал Наумов «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Локомотив» набрал 35 очков и остался на пятой строчке в 2 очках от лидирующей тройки.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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