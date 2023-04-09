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Сегодня, 10:52

Наумов считает, что Дзюба может забить победный мяч в ворота «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Зенита» в 22-м туре РПЛ.

«Локо» сейчас на подъеме, так что петербуржцам в столице будет очень непросто. Не исключаю, что железнодорожники выиграют в воскресенье с разницей в один мяч. Возможно, этот мяч забьет Артем Дзюба, потому что он в таких играх против «бывших» всегда себя проявлял очень здорово. Вспомнить хотя бы, как это было против «Спартака». Так же, наверное, сыграет и против «Зенита», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Игра пройдет 9 апреля в Москве. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-ne-isklyuchayu-chto-loko-vy-igraet-u-zenita-a-pobedny-j-gol-zab-et-dzyuba/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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