Наумов: «Рано говорить, что Галактионов станет вторым Семиным для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил, сможет ли Михаил Галактионов в нынешнем сезоне выиграть медали с железнодорожниками.

— Конечно, трудно будет. Я думаю, что важнее сохранить игру, которая была, усилить ее. И сохранить состав. Если даже «Локомотив» станет не третьим, а, допустим, четвертым-пятым, ничего страшного не будет. Ниже пятого — конечно, это будет плохо. Если «Локомотив» попадет в тройку — это будет большая победа Галактионова.

Нужен очень хороший нападающий, сильный, забивной. Его нет в «Локомотиве» — это большая беда. Сулейманов и Воробьев — хорошие ребята.

— Контракт Галактионова действует до лета 2026 года. Как вы думаете, он может стать новым Семиным для «Локомотива»?

— Семин все-таки мэтр. У него очень стабильное понятие футбола. Он мог четко выстраивать игру, а самое главное — создавать коллектив, семейную, хорошую обстановку. Я очень часто говорю, что команда может быть сильной, но чемпионом может стать только та, которая дружна не только на поле, но и в жизни. Сейчас рано говорить о том, что он станет для «Локомотива» вторым Семиным. Я бы не торопился с такими высказываниями, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место с 35 очками. Лидирует «Краснодар» (39), на втором месте находится «Зенит» (39), а на третьем — «Спартак» (37).