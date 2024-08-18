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Сегодня, 15:16

Наумов считает, что игра ЦСКА и «Локомотива» закончится ничьей

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, чего ждет от дерби железнодорожников с ЦСКА.

— Думаю, этот матч будет серьезной проверкой для обеих команд. Дерби — тут не бывает фаворитов, и предсказать результат тоже очень сложно. Соперники примерно равной мотивации, равных игровых кондиций, так что, я полагаю, будут «качели». И в итоге все закончится результативной ничьей — 1:1, на мой взгляд.

— У Марко Николича против бывшего клуба будет особый настрой?

— Наверняка. И я думаю, он с первых минут выпустит Жемалетдинова, потому что правило, когда игроки забивают бывшим клуба, его никто не отменял. Так что у меня есть такое предчувствие, что он забьет, — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа, и начнется в 17.30 мск.

ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
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