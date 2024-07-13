Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:49

Наумов: «Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Все очень грустно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нынешние руководители московского клуба могут довести железнодорожников до вылета в первую лигу.

«Все настолько грустно в «Локомотиве». Даже грустнее, чем мы думаем. Не верю, что «РЖД» больше не финансирует клуб. Но сейчас «Локомотив» будет выглядеть гораздо слабее, чем был даже в прошлом сезоне. Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Если задача такая стоит. «РЖД» точно этой задачи не ставит, но никто не знает, чего хотят руководители клуба. Вот скоро будет встреча с болельщиками, где они должны четко сказать о своих намерениях, а не заниматься словоблудием, как это делает Нагорных. Он же говорит какие-то непонятные слова», — цитирует Наумова Legalbet.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

В сезоне-2023/24 московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
1
Обсудить
Читайте также
День смородины отметят 14 июля
Матвей Сафонов обвинил бывшую жену в краже контракта
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Динамо» вышло на заокеанский рынок, ЦСКА отпустил перебежчика в «Юту». Главные трансферные новости КХЛ на 13 июля
ВС РФ уничтожили украинский завод по производству взрывчатки
Спортсменам из США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Заболотный забил гол
«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Локомотив»
Гафин: «Ковровых бомбардировок от «Динамо» ожидать не следует. Усилим две-три позиции»
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб готов отпустить Писарского
Агент Тюкавина: «Европа? У Кости сейчас проблемы с рабочей визой»
Черчесов: «Поражение «Зенита» от «Црвены звезды» ни о чем не говорит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

  • hovawart645

    Реально страшно за Локо.

    13.07.2024

    • «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Заболотный забил гол

    В «Химках» сообщили, на какие позиции ищут усиление