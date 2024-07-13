Наумов: «Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Все очень грустно»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нынешние руководители московского клуба могут довести железнодорожников до вылета в первую лигу.

«Все настолько грустно в «Локомотиве». Даже грустнее, чем мы думаем. Не верю, что «РЖД» больше не финансирует клуб. Но сейчас «Локомотив» будет выглядеть гораздо слабее, чем был даже в прошлом сезоне. Если руководители намерены опустить «Локомотив» в первую лигу, то они это сделают. Если задача такая стоит. «РЖД» точно этой задачи не ставит, но никто не знает, чего хотят руководители клуба. Вот скоро будет встреча с болельщиками, где они должны четко сказать о своих намерениях, а не заниматься словоблудием, как это делает Нагорных. Он же говорит какие-то непонятные слова», — цитирует Наумова Legalbet.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

В сезоне-2023/24 московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.