Наумов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Локомотив» сейчас ход, в общем-то, набрал хороший, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Я думаю, сборники в хорошем настроении вернутся. Поэтому мне кажется, что «Локомотив» должен победить. Уверенно переиграли в первом круге 3:1, тем более, у «Спартака» сейчас немножко сложности возникли с центральными защитниками. Насколько я помню, Литвинов дисквалифицирован, а Бабич после травмы. Может быть, он и сыграет, но травма есть травма, она не придает уверенности защитнику. Поэтому это преимущество «Локомотива». И если он сыграет свою игру, быстрые контратаки, резкие, напор, активное действие в середине, то, я думаю, «Локомотив» уверенно победит.

— Как думаете, Батраков в этой игре свой личный счет пополнит? Бомбардирский или ассистентский?

— Вполне возможно, да. Хотя, конечно, с топовыми командами это всегда труднее. Но сейчас он на ходу, он в порядке. Почему бы нет.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет сегодня, 23 ноября, и начнется в 18:00 мск.