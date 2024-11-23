Наумов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

Сегодня, 07:04
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».
— «Локомотив» сейчас ход, в общем-то, набрал хороший, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Я думаю, сборники в хорошем настроении вернутся. Поэтому мне кажется, что «Локомотив» должен победить. Уверенно переиграли в первом круге 3:1, тем более, у «Спартака» сейчас немножко сложности возникли с центральными защитниками. Насколько я помню, Литвинов дисквалифицирован, а Бабич после травмы. Может быть, он и сыграет, но травма есть травма, она не придает уверенности защитнику. Поэтому это преимущество «Локомотива». И если он сыграет свою игру, быстрые контратаки, резкие, напор, активное действие в середине, то, я думаю, «Локомотив» уверенно победит.
— Как думаете, Батраков в этой игре свой личный счет пополнит? Бомбардирский или ассистентский?
— Вполне возможно, да. Хотя, конечно, с топовыми командами это всегда труднее. Но сейчас он на ходу, он в порядке. Почему бы нет.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет сегодня, 23 ноября, и начнется в 18:00 мск.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)