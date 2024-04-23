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Сегодня, 15:42

Наумов считает, что «Локомотиву» нужно расставаться с Дзюбой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Дзюбе осталось совершить пару голевых действий для того, чтобы продлить контракт с «Локомотивом». Думаю, он их не выполнит, потому что Артем не готов к чемпионату. С ним надо расставаться, смысла нет продлевать с ним контракт. Дзюба свою роль сыграл в «Локомотиве», в прошлом году его трансфер был оправдан. Он очень многое сделал для команды, но наступило время, когда Артем не может помочь железнодорожникам», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

17 апреля появилась информация, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой в конце сезона. Контракт 35-летнего форварда рассчитан до лета.

В текущем сезоне Дзюба провел 25 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Он выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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