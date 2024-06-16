Наумов считает, что Митай слабоват для «Ювентуса»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру защитника железнодорожников и сборной Албании Марио Митая в матче против Италии на Евро-2024 (1:2).

«Вчера Митай никак себя не проявил. Он был незаметен, итальянцы не давали ему идти вперед, очень слабо выглядел. Митай ошибался не так много, но обостряющих действий в его исполнении не было. В «Локомотиве» Марио выглядел неплохо, но он еще не до конца понял игру команды. Очень много матчей провалил. Судя по дриблингу, Митай — неплохой мастер, но для «Ювентуса» он слабоват. Митаю стоит остаться в «Локомотиве», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

В минувшем сезоне 20-летний Митай провел 27 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.