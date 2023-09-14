Наумов считает, что нестабильность Пиняева свойственна ему из-за молодости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Нестабильность Пиняева свойственна ему из-за молодости. Особенно у молодых игроков после хорошего сезона следующий год, как правило, не очень хорош, такое часто бывает. Мы посмотрим на Сергея весной 2024 года и в следующем сезоне. Там Пиняев уже заматереет и получит стабильность, тогда уже будет совершенно другой игрок. Он хороший мастер уже, но еще молодой. Может же случиться что-то дома или еще что-то другое вне футбольной жизни, все это может отобразиться на игре.

Опытный футболист более прагматичен, и он все эти бытовые наслоения отбрасывает. А молодые сделать этого не могут, поэтому Пиняев в «Локомотиве» вырастет в большого мастера. Самое главное сейчас — никуда не уходить. Надо стабилизировать игру, твердо стать игроком основы, кумиром, своим в «Локомотиве», после этого можно будет уже другие предложения рассматривать», — приводит Metaratings.ru слова Наумова.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В текущем сезоне 18-летний россиянин провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Его действующее соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.