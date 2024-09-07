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Сегодня, 22:00

Наумов считает, что переход полузащитника Севикяна в «Локомотив» усилит команду

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что переход полузащитника Эдгара Севикяна в клуб усилит команду.

— Когда возвращаются воспитанники в клуб, это всегда хорошо. Севикян уже играл в РПЛ за «Пари НН» и выглядел там неплохо. У него хороший дриблинг. Он усилит «Локомотив». Может не сразу станет игроком основы, но при выходе на замену будет ярко выглядеть. Для «Локомотива» это хороший трансфер. Почему Севикян не заиграл в Европе? Многое зависит от того, куда попадет футболист. У Севикяна есть мастерство. В Европе он должен был заиграть, но что-то не получилось, — приводит слова НАумова «РБ Спорт».

«Локомотив» взял Севикяна в аренду с опцией выкупа. В прошлом сезоне армянский футболист выступал за «Ференцварош». Он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Эдгар Севикян

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