Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Максима Глушенкова в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Глушенков — футболист европейского уровня. Вчера он выдал феерическую игру. В последнее время он выглядит очень здорово. Ему явно пошел на пользу переход в «Локомотив». Меня вчера расстроил результат, я никак не могу успокоиться. Вчера тройка полузащитников «Локомотива» задавила ЦСКА. Галактионову надо было радоваться матчу. Какой тренер убирает самых лучших футболистов на 70-й минуте матча? Для чего? Галактионов сломал всю игру», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 22 матча в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.