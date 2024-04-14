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Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Максима Глушенкова в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Глушенков — футболист европейского уровня. Вчера он выдал феерическую игру. В последнее время он выглядит очень здорово. Ему явно пошел на пользу переход в «Локомотив». Меня вчера расстроил результат, я никак не могу успокоиться. Вчера тройка полузащитников «Локомотива» задавила ЦСКА. Галактионову надо было радоваться матчу. Какой тренер убирает самых лучших футболистов на 70-й минуте матча? Для чего? Галактионов сломал всю игру», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 22 матча в РПЛ, в которых отметился 6 голами и 11 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Николай Наумов
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