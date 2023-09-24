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Наумов считает, что победа над «Зенитом» даст психологический толчок «Локомотиву»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от победы железнодорожников над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

«Я рассчитывал на то, что если «Локомотив» сыграет удачно от обороны с резким выходом в атаку, то добьется ничьи и счет будет 1:1. Все к этому шло, но в конце железнодорожники вырвали победу, чему я очень рад. «Локомотив» показал, как он умеет играть. Если они будут так все матчи играть, тогда будут в верхней части таблицы. Эта победа даст психологический толчок «Локомотиву». Тут важна работа тренерского штаба. Галактионову и его команде надо научиться так мотивировать игроков, чтобы они выходили на каждую игру так, как вышли на встречу с «Зенитом», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники идут на 6-й позиции, имея в активе 15 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-u-lokomotiva-est-masterstvo-i-igra-pobeda-nad-zenitom-dast-psikhologicheskii-tolchok-287933/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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