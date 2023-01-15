Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:26

Наумов считает, что результаты «Локомотива» во второй части сезона РПЛ будут зависеть от Галактионова

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что результаты команды во второй части сезона чемпионата России будут зависеть от нового главного тренера Михаила Глактионова.

Он также подчеркнул, что сомневается в шансах «железнодородников» сохранить прописку в РПЛ.

«Локомотив впервые попал в такую ситуацию. Мы недавно беседовали с Юрием Семиным на эту тему — и сейчас очень сложно предугадать, как поведет себя клуб, футболисты. Это давление очень негативно сказывается, ведь команде надо набирать где-то 20-22 очка, чтобы не вылететь. И «Локо» будет непросто. При этом надо отдать должное, что состав у команды неплохой, много квалифицированных игроков. Единственная проблема — справится ли Галактионов с подготовкой. Вот это вопрос. Он никогда не готовил команды к сезону, был тренером молодежной сборной. А вот именно подготовка — тактическая, физическая — это очень сложно. После перерыва останется 13 туров — не так много. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выкарабкался, но у многих есть в этом сомнения, и у меня в том числе», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-hotelos-by-chtoby-lokomotiv-vy-karabkalsya-no-u-mnogih-est-v-e-tom-somneniya/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Среди пассажиров разбившегося в Непале самолета есть выжившие
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Скончался Вахтанг Кикабидзе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: обмен игроками между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» может сорваться

Камоцци — о Гюнтере в «Локомотиве»: «Лучше играть в РПЛ, чем сидеть на скамейке в серии А»