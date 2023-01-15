Наумов считает, что результаты «Локомотива» во второй части сезона РПЛ будут зависеть от Галактионова

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что результаты команды во второй части сезона чемпионата России будут зависеть от нового главного тренера Михаила Глактионова.
Он также подчеркнул, что сомневается в шансах «железнодородников» сохранить прописку в РПЛ.
«Локомотив впервые попал в такую ситуацию. Мы недавно беседовали с Юрием Семиным на эту тему — и сейчас очень сложно предугадать, как поведет себя клуб, футболисты. Это давление очень негативно сказывается, ведь команде надо набирать где-то 20-22 очка, чтобы не вылететь. И «Локо» будет непросто. При этом надо отдать должное, что состав у команды неплохой, много квалифицированных игроков. Единственная проблема — справится ли Галактионов с подготовкой. Вот это вопрос. Он никогда не готовил команды к сезону, был тренером молодежной сборной. А вот именно подготовка — тактическая, физическая — это очень сложно. После перерыва останется 13 туров — не так много. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выкарабкался, но у многих есть в этом сомнения, и у меня в том числе», — цитирует Наумова «РБ Спорт».
После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.
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