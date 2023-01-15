Наумов считает, что результаты «Локомотива» во второй части сезона РПЛ будут зависеть от Галактионова

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что результаты команды во второй части сезона чемпионата России будут зависеть от нового главного тренера Михаила Глактионова.

Он также подчеркнул, что сомневается в шансах «железнодородников» сохранить прописку в РПЛ.

«Локомотив впервые попал в такую ситуацию. Мы недавно беседовали с Юрием Семиным на эту тему — и сейчас очень сложно предугадать, как поведет себя клуб, футболисты. Это давление очень негативно сказывается, ведь команде надо набирать где-то 20-22 очка, чтобы не вылететь. И «Локо» будет непросто. При этом надо отдать должное, что состав у команды неплохой, много квалифицированных игроков. Единственная проблема — справится ли Галактионов с подготовкой. Вот это вопрос. Он никогда не готовил команды к сезону, был тренером молодежной сборной. А вот именно подготовка — тактическая, физическая — это очень сложно. После перерыва останется 13 туров — не так много. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» выкарабкался, но у многих есть в этом сомнения, и у меня в том числе», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.