Наумов считает, что Салтыков пригодится «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, что думает о подписании железнодорожниками контракта с полузащитником «Крыльев Советов» Никитой Салтыковым.

«Не думаю, что он потеряется. Парень он позитивный, старательный. Мне кажется, нет. Конечно, сначала ему дадут время на адаптацию. Летом будут сборы, будет время, чтобы лучше адаптироваться. У него должно получиться, и я очень рад этому трансферу, он очень пригодится «Локомотиву». Мне кажется, он станет игроком основы», — приводит Metaratings.ru слова Наумова.

Соглашение Салтыкова с «Локомотивом» рассчитано до 2028 года, однако до конца текущего сезона полузащитник будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В этом сезоне 19-летний Салтыков провел 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.