Наумов: «Сборная России может обыграть Турцию, они не стали сильнее нас»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, сможет ли сборная России обыграть Турцию.

«Думаю, в ближайшее время матч Россия — Турция возможен. Турция ведет во всем независимую политику. Не думаю, что они будут считаться с какими-то запретами. Это хороший соперник. Сборная России сейчас на подъеме. Матчи, которые были, дают определенный позитив, много забиваем. Хорошая привычка очень много забивать. Мы можем обыграть Турцию. Не думаю, что эта сборная стала сильнее нас», — сказал Наумов «РБ Спорт».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.