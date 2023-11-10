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Наумов: «У «Локомотива» много слабых мест — опытный Ромащенко постарается найти лазейки к его воротам»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча железнодорожников с «Ахматом» в 15-м туре РПЛ.

«Я думаю, Ромащенко постарается обыграть «Локомотив». Для железнодорожников этот матч будет очень тяжелым, потому что «Ахмат» давно не выигрывал, ставка будет сделана на то, чтобы обыграть столичный клуб. Это всегда престижно. У меня плохие предчувствия перед этим матчем — или ничья или «Локо» проиграет. У «Локомотива» много слабых мест. К сожалению, у команды очень нестабильная игра. Это говорит о том, что молодые тренеры, как Галактионов, пока не могут ее поставить такой, чтобы она стабильно давала результат. А Ромащенко — более опытный тренер, умненький, давно работает. Я думаю, он постарается найти лазейки к воротам «Локо». И найдет их в центральной зоне», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 11 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. После 14 туров железнодорожники идут на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Грозненская команда с 12 очками занимает 14-ю строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-u-loko-mnogo-slaby-h-mest-opy-tny-j-romashhenko-najdet-lazejki-k-ego-vorotam/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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