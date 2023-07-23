Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от первого тура нового сезона чемпионата России.

«Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот «Динамо» в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли «переготовились». Может быть, Личка их просто перегрузил. Армейцы с «Зенитом» вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита». Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 23 июля матчами «Сочи» — «Балтика» и «Ростов» — «Факел». Второй тур РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.