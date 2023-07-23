Наумов: «Зенит» опять станет чемпионом, а борьба будет идти только за второе место»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от первого тура нового сезона чемпионата России.
«Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот «Динамо» в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли «переготовились». Может быть, Личка их просто перегрузил. Армейцы с «Зенитом» вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита». Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.
Первый тур нового сезона чемпионата России стартовал 21 июля и завершится 23 июля матчами «Сочи» — «Балтика» и «Ростов» — «Факел». Второй тур РПЛ пройдет с 29 по 31 июля.