Наумов считает, что в этом сезоне «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«То, что «Локо» начал побеждать — это ожидаемо. Пришли нормальные люди, хорошо поработали во время подготовки к сезону. Чувствуется коллектив, что ребята заряжены. И в матче с «Ахматом» мне понравились действия Дзюбы. Несмотря на то, что не забил, как он был полезен для команды. Он все время цеплялся за мячи, боролся.

У «Локомотива» всегда был характер. Это он, а не везение. Сплотились, очень плотно играли, грамотно оборонялись и даже атаковали вдевятером! Это говорит о том, что есть коллектив, что команда заряжена. Думаю, в этом году они точно выйдут из зоны вылета и даже могут побороться за место в десятке», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.