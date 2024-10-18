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Сегодня, 08:10

Наумов считает, что «Зенит» вернет себе лидерство в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданием от ближайших туров РПЛ.

«Многое не поменяется в ближайшее время, за исключением того, что «Зенит» снова станет первым. Все-таки «Краснодар» и «Локомотив» еще могут допускать оплошности с командами среднего уровня. А «Зенит» это уже исключит и максимально постарается взять очки с середняками. Что касается «железнодорожников» и «быков», могут быть потеря очков в ближайшем туре, и тогда команда Семака опять станет первой», — цитирует Наумова «Евро-Футбол.Ру».

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Зенит
Николай Наумов

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