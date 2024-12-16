Наумов против критики Воробьева за фотографию с убитыми зайцами: «Просто хотел поделиться своим успехом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Критиковать его не надо, но и показывать на публику этого не стоило. Такое можно показывать друзьям, родственникам, близким — просто чтобы похвастаться. Я сам хоть и не охотник, но рыбак, и свои трофеи частенько друзьям показываю, — но не выношу это на публику. Ему стоило поступить также. В любом случае, критиковать его не стоит, молодой человек просто хотел поделиться своей радостью», — сказал Наумов «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх Российской Премьер-лиги при 3 голевых передачах.

Денис Сафронов