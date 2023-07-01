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Наумов считает отъезд Иосифова в Испанию преждевременным: «Слишком рано захотел хороший контракт»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал корреспонденту «СЭ» уход российского нападающего Никита Иосифова из второй команды «Вильяреалла».

«Его отъезд был преждевременным. Игроку хорошо уезжать в момент, когда он закрепился в основе какой-то команды, и тогда подписывать контракт, — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — А он слишком рано захотел хороший контракт. Ему, видимо, в «Локомотиве» отказали, и Никита ушел. В мою бытность молодые футболисты уходили преждевременно и нигде не заиграли. Никите нужно играть. Видимо, было мало игровой практики, и он разорвал контракт. «Вильярреал» это очень сильный европейский клуб, который очень цениться в Испании. Нужны веские причины, чтобы так разорвать контракт. Не думаю, что это связано с деньгами, скорее с отсутствием игровой практики»

Также Наумов прокомментировал возможное возвращение Иосифова в РПЛ.

«Есть ли у него шанс вернуться в РПЛ? Конечно, есть. Он очень сильный и качественный футболист. У него хороший дриблинг, виденье поля, он умный парень. Думаю, он заиграет в топовом клубе. В «Локомотиве», ЦСКА или «Динамо» может заиграть. Для «Зенита» еще рановато, а для остальных клубов он подходит», — добавил Наумов.

Никита Иосифов перешел в «Вильярреал» из структуры «Локомотива» летом 2021 года.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл 13 матчей в ла лиге 2 и забил один гол.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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