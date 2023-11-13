Наумов: «Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нарушениях защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в РПЛ. Футболист получил второе предупреждение в матче 15-го тура с «Ахматом» (2:1) и был удален с поля.

«Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный. Считаю, что эту красную карточку ему можно простить. Он блестяще отыграл против «Ахмата». По горящим глазам Наира было видно, как он хочет победить. Такое бывает, когда зашкаливают эмоции. Вторая желтая и удаление. Не думаю, что руководство «Локомотива» должно наказывать Тикнизяна за это», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в РПЛ.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 25 ноября.