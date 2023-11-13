Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:44

Наумов: «Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный»

Telegram Дзен

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нарушениях защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в РПЛ. Футболист получил второе предупреждение в матче 15-го тура с «Ахматом» (2:1) и был удален с поля.

«Тикнизян — южный человек, горячий и эмоциональный. Считаю, что эту красную карточку ему можно простить. Он блестяще отыграл против «Ахмата». По горящим глазам Наира было видно, как он хочет победить. Такое бывает, когда зашкаливают эмоции. Вторая желтая и удаление. Не думаю, что руководство «Локомотива» должно наказывать Тикнизяна за это», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

«Локомотив» с 24 очками занимает седьмое место в РПЛ.

В следующем туре москвичи сыграют на выезде с «Крыльями Советов» 25 ноября.

Источник: Vprognoze.ru
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
1
Обсудить
Читайте также
Впервые шесть российских теннисистов попали в топ-50 рейтинга ATP
Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть пост главного тренера «Наполи»
Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов считает «Сочи» главным разочарованием первого круга в РПЛ

Агент Дивеева рассказал, когда восстановится защитник ЦСКА