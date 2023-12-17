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Сегодня, 01:36

Наумов уверен, что «Зенит» станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итоги первой части сезона для «Зенита».

«Не очень хорошо оцениваю выступление «Зенита». Было очень много невыразительных матчей в этой части чемпионата. Мне кажется, ребята теряют мотивацию из-за того, что состав сильный, скамейка тоже. А когда мотивация потеряна, тогда нет того азарта. «Зенит» стал играть академично. С любой командой он показывает все время один и тот же сценарий игры. Одна команда обороняется, другая атакует, забивается мяч, и после этого «Зенит» начинает валять дурака. Играет ни шатко, ни валко, и из-за этого теряет очки. Но даже при том, что игра невзрачная, питерцы все равно станут чемпионами. Не думаю, что здесь есть большие сомнения», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516904_naumov_hot_zenit_i_igraet_nevzrachno_on_vse_ravno_stanet_chempionom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Николай Наумов
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