Наумов: «По-прежнему не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Можно это было ожидать. Главное — уход Малкома и неготовность Вендела. «Зенит» потерял двух ключевых футболистов. Поэтому сейчас приходится искать новые варианты, а когда ты их ищешь, то всегда возможны ошибки и проигрыши. Я думаю, что это временная ситуация. Все равно «Зенит» найдет новые методики, новую замену Малкому. Вендел уже вернулся, и все встанет на свои места. Мне так кажется. Я по-прежнему не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России в этом году. Эти временные трудности будут преодолены. Ничего существенного пока не произошло: пять очков на старте чемпионата — это совсем небольшая потеря для «Зенита», — приводит «Спорт День за Днем» слова Наумова.

По итогам 3 туров РПЛ «Зенит» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. 13 августа клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Факелом». Матч начнется в 17.30 по московскому времени.