Наумов верит, что Тикнизян мог бы заиграть в ла лиге: «Сильный игрок с по-настоящему футбольной головой»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес клубов ла лиги к защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну .

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» продолжает следить за армянским футболистом.

«Наир — сильный футболист, он бы справился в испанском чемпионате. Он действительно сильный игрок с хорошей скоростью и по-настоящему футбольной головой. Если поступит предложение, которое устроит и его, и «Локомотив», тогда стоит соглашаться», — сказал Наумов «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В этом сезоне 25-летний защитник провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.