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Сегодня, 22:05

Наумов верит, что Тикнизян мог бы заиграть в ла лиге: «Сильный игрок с по-настоящему футбольной головой»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес клубов ла лиги к защитнику железнодорожников Наиру Тикнизяну .

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» продолжает следить за армянским футболистом.

«Наир — сильный футболист, он бы справился в испанском чемпионате. Он действительно сильный игрок с хорошей скоростью и по-настоящему футбольной головой. Если поступит предложение, которое устроит и его, и «Локомотив», тогда стоит соглашаться», — сказал Наумов «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В этом сезоне 25-летний защитник провел 23 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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