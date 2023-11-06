Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Наумов: «А если бы Рыбчинский забил, что бы мы говорили про Абаскаля?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов уверен, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает до зимней паузы в чемпионате.

— Эта ничья «Спартака» в меньшинстве сократит в информационном пространстве количество разговоров об отставке Абаскаля?

— Где-то удача улыбнулась испанцу. По моментам «Локо» превзошел «Спартак». Я все никак не могу понять, как не попал в створ Рыбчинский... А забей он, и что бы мы сейчас говорили о главном тренере красно-белых? Такой результат пойдет Абаскалю в актив. Испанец доработает до зимы, а дальше уже руководство будет принимать решение. Посмотрим, как красно-белые проведут оставшиеся туры. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать в отношении «Спартака».

В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Красно-белые на данный момент занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Артем Дзюба и&nbsp;Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Локомотива&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Отличный матч Дзюбы. Как он головой отдал пас Миранчуку! Ничья — в актив Абаскалю»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Николай Наумов
4
Обсудить
Читайте также
Российский защитник «Анахайма» Минтюков лидирует в НХЛ по очкам среди новичков
Ходыкин — о четверных в парном катании: «Всегда хочется выделяться и делать что-то уникальное»
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов» и другие матчи
Чернов считает Дзюбу и Соболева лучшими нападающими России
Абаев считает Лантратова одним из сильнейших вратарей в РПЛ
Лапочкин: «Пруцев почувствовал небольшой контакт и через паузу решил — надо упасть»
Погребняк назвал причину неудачного старта «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
Севикян заявил, что не слышал об интересе ЦСКА
Бывший президент «Локомотива» Наумов объяснил, почему Соболев не сыграл в дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погребняк назвал причину неудачного старта «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Лапочкин: «Пруцев почувствовал небольшой контакт и через паузу решил — надо упасть»