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9 декабря, 23:45

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сухина — авторитет, такие люди в клубе нужны»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Станислава Сухины на пост начальника молодежной команды железнодорожников.

«Уход со скандалом? Да, был такой скандальчик, но сейчас другое руководство, все поменялось. Сухина — опытный администратор, такие люди нужны, он — авторитетный, он опытный человек. Конечно, тот скандальчик неприятно так отразился, но сейчас все новое, поэтому вполне возможно, что это оправданное назначение», — сказал Наумов «ВсеПроСпорт».

Бывший арбитр Сухина был начальником «Локомотива» с февраля 2017 по июнь 2021 года. После этого он работал на аналогичной должности в «Велесе» и «Факеле». Воронежский клуб он покинул в сентябре 2023 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
Станислав Сухина
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