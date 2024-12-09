Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Сухина — авторитет, такие люди в клубе нужны»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении Станислава Сухины на пост начальника молодежной команды железнодорожников.

«Уход со скандалом? Да, был такой скандальчик, но сейчас другое руководство, все поменялось. Сухина — опытный администратор, такие люди нужны, он — авторитетный, он опытный человек. Конечно, тот скандальчик неприятно так отразился, но сейчас все новое, поэтому вполне возможно, что это оправданное назначение», — сказал Наумов «ВсеПроСпорт».

Бывший арбитр Сухина был начальником «Локомотива» с февраля 2017 по июнь 2021 года. После этого он работал на аналогичной должности в «Велесе» и «Факеле». Воронежский клуб он покинул в сентябре 2023 года.