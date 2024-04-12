Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

Наумов: «Матч с ЦСКА будет ключевым для Галактионова в «Локомотиве»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о предстоящем матче 24-го тура РПЛ между красно-зелеными и ЦСКА.

Матч пройдет 13 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Игра с ЦСКА будет для железнодорожников ключевой, по ней уже, наверное, и будут судить, справится Галактионов с командой в дальнейшем или нет. Так что настрой должен быть серьезный, «Локо» надо обязательно побеждать. Армейцы сейчас на подъеме, давно не проигрывают, так что будет серьезная «заруба». И я думаю, все закончится вничью или 0:0 или 1:1», цитирует Наумова «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах, «Локомотив» идет 5-м (36), уступая армейцам лишь по дополнительным показателям.

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
1
Обсудить
Читайте также
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию
Вероника Степанова ответила Вяльбе на критику про свою медийность
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В НХЛ - сумасшедшая погоня за последними путевками в плей-офф. Малкин и внук Билла вышвырнут Ови из борьбы?   
Восемь приморских рыбопромышленных компаний перешли в госсобственность
Посла Франции вызвали в МИД из-за слов Сежурне об официальных лицах РФ
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
В «Спартаке» рассказали, кто из игроков клуба не примет участия в матче с «Сочи»
Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал назначение судьи Иванова на матч «Краснодар» — «Зенит»
«Локомотив» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Орещук: «Краснодар» может обыграть «Зенит», если найдет баланс между обороной и нападением»
«Зенит» победит «Краснодар» и закроет вопрос о чемпионе? Смотри главный матч тура РПЛ бесплатно на Winline
В «Оренбурге» показали, как выглядит стадион команды в условиях паводка в регионе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орещук: «Краснодар» может обыграть «Зенит», если найдет баланс между обороной и нападением»

«Локомотив» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ