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Сегодня, 19:59

Наумов: «Чем больше Дзюбе потворствуют в «Локомотиве», тем больше он распоясывается»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, как московский клуб должен поступить в ситуации с высказыванием форварда Артема Дзюбы в адрес журналиста.

«Там должна работать пресс-служба и администрация клуба. Конечно, надо ставить на место. Ты же медийный публичный человек и должен следить за своей речью. Клуб должен обратить внимание, это отрицательно сказывается на имидже клуба. И чем больше ему потворствуют, тем больше он распоясывается. Разговаривать, наказывать в конце концов — клуб имеет на это право, в контрактах это оговорено. С ним никто не разговаривал, и он считает, что имеет на это право. Нужно его пригласить и сказать: «Веди себя нормально». Не думаю, что нужно штрафовать его, хотя и это может иметь место, но сначала поговорить», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-chem-bolshe-lokomotiv-potvorstvuet-dzyube-tem-bolshe-on-raspoyasyvaetsya-273707/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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