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Сегодня, 21:41

Наумов заявил, что «Локомотиву» летом нужно усиление в центр обороны

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Равная игра была. Очень неплохо выглядел «Рубин», тем более в Казани был праздник. Хоть небольшое преимущество «Локомотива» и было, но когда ты не реализуешь свои два-три момента, и при этом допускаешь такие нелепые детские ошибки в защите, когда нападающий Даку обыгрывает полкоманды, причем делает это дважды, то такой результат и будет. Вряд ли «Локомотиву» стоит надеяться, что команда займет высокие места. «Локомотиву» обязательно летом нужно усиление в центр обороны. Да, Фассон и Морозов, может быть, и перспективные, но очень много позиционных ошибок, один в один они проигрывают буквально всем», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Рубин» идет на 9-й позиции, набрав 33 балла.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Николай Наумов
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