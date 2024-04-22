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Сегодня, 17:49

Наумов: «Попав в хорошие руки, Пиняев запросто может вырасти в звезду европейского уровня»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» слухи об интересе европейских клубов к полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву.

«В таком возрасте куда-то уйти непросто. С другой стороны, пока молодой, нужно дерзать. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Нужно попасть в свою команду, а это все очень сложно. В Англии футбол силовой. Там больше любят длинноногих футболистов. Для молодого игрока очень тяжело будет играть в такой силовой футбол. Пиняев там проходил стажировку, и, наверное, он знает, на что идет. Попробовать стоит. Он может заиграть. У него скорость есть, дриблинг хороший, удары с обеих ног есть, он видит поле. Попав в хорошие руки, он запросто может вырасти в звезду европейского уровня», — сказал Наумов «СЭ».

В текущем сезоне Пиняев провел 32 матч за «Локомотив», в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца декабря 2026 года.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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