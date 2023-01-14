Наяир Тикнизян заявил, что тяжело переносит нагрузки на сборе «Локомотива»

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Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян рассказал, как переносит нагрузки на сборе.
— Если честно, то очень тяжело. Но думаю, что через эту работу в дальнейшем будет гораздо проще и лучше в плане функциональной готовности.
— Бара вчера сказал, что скучал по этой интенсивной работе. А ты?
— Думаю, все скучали, потому что когда ты полностью проходишь такой тренировочный лагерь, ты получаешь внутреннее удовольствие — то, что выиграл борьбу у самого себя, смог преодолеть какие?то свои страхи. От этого ты только делаешь прогресс и шаг вперед, — передает слова Тикнизяна пресс-служба «Локо».
На первом сборе, который проходит с 11 по 22 января, «Локомотив» проведет два товарищеских матча. Первая игра состоится 18 января против «Бунедкора» (Ташкент, Узбекистан). Во втором матче железнодорожники сыграют с «Родиной» (Москва, Россия), встреча пройдет 22 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования