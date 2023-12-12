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Сегодня, 21:31

Назаренко хочет, чтобы «Краснодар» стал чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Леонид Назаренко оценил чемпионские перспективы «Краснодара».

«За счет чего «Краснодар» стал первым по итогам сыгранного этапа чемпионата? В первую очередь за счет организации игры, за счет того, что команда стремилась добиваться результата. Не каким-то одним способом — например, благодаря контролю мяча, а благодаря правильной сбалансированной игре. То есть где надо, там были быстрые атаки, где надо, там был прессинг, и так далее. Вот все это и определило результат. Плюс там есть группа молодых ребят, которые прогрессируют. У «Краснодара» не самый сильный подбор футболистов. Может, он в пятерку входит. Но они идут на первом месте таблицы за счет организации игры, еще раз говорю, самоотдачи, правильного построения игровой концепции. Хотя ЦСКА в воскресенье в первом тайме мне очень понравился. Результат закономерен, я думаю. Боженька воздал «Краснодару». Мне очень хочется, чтобы он выиграл чемпионат, хоть я сам ЦСКовец. Потому что столько лет никогда не занимали первых мест. Очень хочется, чтобы Сергей Николаевич добился того, к чему он идет всю свою футбольную жизнь», — приводит слова Назаренко «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005507788_nazarenko_ochen_hochetsya_chtobyi_krasnodar_stal_chempionom_hot_ya_sam_cskovec
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