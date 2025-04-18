Судья Шадыханов назначен на матч «Зенит» — «Химки»

РФС и РПЛ опубликовали назначения арбитров на матчи 25-го тура чемпионата России.

Павел Шадыханов стал главным судьей игры между «Зенитом» и «Химками».

Арбитр Сергей Карасев получил два назначения: в качестве ВАР на матч «Краснодар» — «Ахмат» и АВАР на игру «Факел» — «Ростов».

19 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных. Помощники судьи — Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуевв.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Французов.

20 апреля (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

«Факел» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.