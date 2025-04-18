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Судейство

Сегодня, 12:33

Судья Шадыханов назначен на матч «Зенит» — «Химки»

Сергей Разин
корреспондент
Павел Шадыханов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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РФС и РПЛ опубликовали назначения арбитров на матчи 25-го тура чемпионата России.

Павел Шадыханов стал главным судьей игры между «Зенитом» и «Химками».

Арбитр Сергей Карасев получил два назначения: в качестве ВАР на матч «Краснодар» — «Ахмат» и АВАР на игру «Факел» — «Ростов».

19 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Алексей Лунев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Юрий Баскаков.

«Акрон» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Локомотив» — «Пари НН»: судья — Михаил Черемных. Помощники судьи — Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуевв.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Французов.

20 апреля (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Рубин»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

«Факел» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Эдуард Малый.

«Зенит» — «Химки»: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Олег Соколов.

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ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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