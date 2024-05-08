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Сегодня, 21:40

Сергей Иванов назначен главным арбитром на матч «Зенит» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.

Матчи 28-го тура пройдут с 10 по 12 мая. Главным арбитром встречи «Зенит» — ЦСКА назначен Сергей Иванов. Матч пройдет в субботу, 11 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени.

10 мая (пятница):

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Зуев.

11 мая (суббота):

«Рубин» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Александр Богданов, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Хральцов.

«Спартак» — «Краснодар»: судья — Артём Чистяков ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.

«Балтика» — «Динамо»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Эдуард Малый.

12 мая (воскресенье):

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Факел» — «Урал»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Максим Ковалев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Колобаев.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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