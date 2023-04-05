Судейство
Сегодня, 14:06
Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 21-го тура РПЛ. Игры этого тура пройдут с 8 по 10 апреля.
8 апреля (суббота)
«Торпедо» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Александр Гончар.
«Спартак» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
9 апреля (воскресенье)
«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Александр Гвардис.
ЦСКА — «Химки»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.
10 апреля (понедельник)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Андрей Веретешкин; инспектор — Сергей Зуев.